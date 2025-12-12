Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Dukla
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в gmina Dukla, Польша

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 650 м² в Chyrowa, Польша
Ресторан, кафе 650 м²
Chyrowa, Польша
Площадь 650 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$600,529
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти