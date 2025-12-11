Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Czerniejewo
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в gmina Czerniejewo, Польша

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 3 348 м² в Чернеево, Польша
Магазин 3 348 м²
Чернеево, Польша
Площадь 3 348 м²
Рекомендую к продаже недвижимость, построенную в двух залах, один склад с дополнительным, от…
$551,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти