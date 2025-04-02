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Квартиры в gmina Czerniejewo, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Чернеево, Польша
Квартира 2 комнаты
Чернеево, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с большим балконом в современном здании на зеленом поселке…
$106,009
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Czerniejewo, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов