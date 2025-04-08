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Дома в gmina Czarnkow, Польша

1 объект найдено
Дом в Kuznica Czarnkowska, Польша
Дом
Kuznica Czarnkowska, Польша
Площадь 289 м²
Добро пожаловать в Кузницу Чарнковскую, живописную деревню на краю леса Нотека, На реке Рудница.
$230,381
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Czarnkow, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов