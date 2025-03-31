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Квартиры в gmina Chrzanow, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Хшанув, Польша
Квартира
Хшанув, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости Коммерческое помещение площадью 116 м² — идеально подходит для юридиче…
Цена по запросу
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Квартира в Хшанув, Польша
Квартира
Хшанув, Польша
Этаж 1/2
Описание объектаРусский ниже Помещение 116 м² – идеально подходит для адвокатской конторы, б…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Chrzanow, Польша

Недорогая
Элитная
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