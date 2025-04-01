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Земельные участки в gmina Blonie, Польша

5 объектов найдено
Участок земли в Bieniewo-Wies, Польша
Участок земли
Bieniewo-Wies, Польша
Число комнат 1
Площадь 1 160 м²
Этаж 1
Продается ровный, огороженный участок площадью 1160 м² для строительства жилого дома в дерев…
$63,650
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Участок земли в Bieniewo-Wies, Польша
Участок земли
Bieniewo-Wies, Польша
Число комнат 1
Площадь 1 617 м²
Этаж 1
Продается участок земли площадью 1 670 м² в деревне Bieniewo, всего в 40 км от Варшавы, под …
$90,687
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Участок земли в Bieniewo-Wies, Польша
Участок земли
Bieniewo-Wies, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 777 м²
Этаж 1
Продается ровный, огороженный участок 2777 м² для строительства жилого дома в Bieniewo, в 40…
$151,006
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Участок земли в Zukowka, Польша
Участок земли
Zukowka, Польша
Число комнат 1
Площадь 21 112 м²
Этаж 1
Błonie ul. Powstańców, Западный округ Варшавы.   Участок под застройку площадью 21 112 м² с …
$1,46 млн
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Участок земли в Bieniewice, Польша
Участок земли
Bieniewice, Польша
Число комнат 1
Площадь 1 994 м²
Этаж 1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ Площадь: 1994м2 Размеры: 68 x 30 м Участок подлежит зонированию Участо…
$107,091
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