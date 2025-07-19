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Квартиры в gmina Blonie, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Блоне, Польша
Квартира 2 комнаты
Блоне, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продаётся 2-х комнатная квартира, 54,33 м²в состоянии от застройщика с частным садом, распол…
$155,799
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