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Дома в gmina Belsk Duzy, Польша

1 объект найдено
Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 150 м²
Новый дом, посвященный 2024 году. Это рядом с лесом. Участок расположен на второй линии стро…
$608,379
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Belsk Duzy, Польша

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