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Жилье в gmina Baltow, Польша

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Skarbka, Польша
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Дом 3 комнаты
Skarbka, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 300 000 м²
Количество этажей 1
Дом с инвестиционными объектами на реке Камиенна - недалеко от БалтуваОПИСАНИЕПродается: одн…
$485,330
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Параметры недвижимости в gmina Baltow, Польша

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