Коммерческая недвижимость в Гдыне, Польша

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 79 м² в Гдыня, Польша
Коммерческое помещение 79 м²
Гдыня, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 6
СЕРВИС ЛОКАЛ + МЕСЯЦ 79 м2 + приблизительно 20 м2 склад История и опыт Наш сервисный центр с…
$686,263
Частный продавец
Языки общения
Polski
Коммерческое помещение 136 м² в Гдыня, Польша
Коммерческое помещение 136 м²
Гдыня, Польша
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Преимущества Двухэтажная квартира на живописной улице Халлера в Гдыне Святого Максимилиана. …
$601,267
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
