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Коттеджи в Гданьске, Польша

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Гданьск, Польша
Коттедж 7 комнат
Гданьск, Польша
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Продается: очаровательный дом отдыха, расположенный в Клодно в Кашубской области – всего в 3…
$94,285
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Fox Promotion S.C
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Параметры недвижимости в Гданьске, Польша

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