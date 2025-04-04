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Жильё в Блоне (Польша), Польша

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Блоне (Польша), Польша
Дуплекс 4 комнаты
Блоне (Польша), Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
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Рейтинг 4.9 / 5:
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