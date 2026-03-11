Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Белхатув
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Белхатуве, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Белхатув, Польша
Квартира 2 комнаты
Белхатув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Двухкомнатная квартира в аренду, площадью около 50 м2, расположена на возвышенном первом эта…
$870
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти