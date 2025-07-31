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Пентхаусы в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Готовая к заселению квартира с панорамным видом в Енибогазичи на Кипре Енибогазичи — один из…
$274,146
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Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

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