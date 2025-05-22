Квартира в новостройке NCP-107 Olea Cyprus Project is a serene residential development by Noyanlar Group

О проекте:
Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположенный в тихом городке Гечиткале, всего в 10 минутах от Long Beach. Объединяя современную деревенскую жизнь с природным окружением, комплекс включает 652 квартиры, 12 магазинов и богатую инфраструктуру, удобно расположенную возле ключевых городских центров.
Ключевые моменты:
Менее 10 минут до Long Beach — наслаждайтесь красотой пляжа и природы
Разработан Noyanlar Group с более чем 50-летним опытом
Всего 664 единицы в 24 блоках, включая квартиры и магазины
Доступные типы квартир:
Проект предлагает разнообразие жилых единиц, соответствующих разным запросам, с качественной отделкой и современной техникой:
Апартаменты 1+1
Апартаменты 2+1
Апартаменты 3+1
Пентхаусы 2+1
Пентхаусы 3+1
Преимущества расположения:
Olea Cyprus Project расположен в Гечиткале, сочетая деревенское очарование с удобным доступом к пляжам, центрам городов и культурным достопримечательностям — предлагая комфорт и спокойствие:
10 минут до Long Beach
10 минут до Фамагусты
20 минут до аэропорта Эрджан
30 минут до Никосии
45 минут до аэропорта Ларнаки
Рядом с руинами Саламина, музеем св. Варнавы и другими историческими местами
Удобства:
Olea Cyprus предлагает необходимые услуги и курортные удобства, подходящие для повседневной жизни и отдыха:
Открытые и закрытые бассейны (взрослые и детские)
Многофункциональная спортивная площадка
Велосипедные и пешеходные дорожки
Кафе/бар, ресторан и салон красоты
Фитнес-зал и супермаркет
Аптека и банк
Трансфер до пляжа
Зеленые зоны и охраняемое сообщество
Условия оплаты:
Гибкий план оплаты: 30 % — первоначальный взнос, 40 % — до сдачи, и оставшиеся 30 % после сдачи в рассрочку на 12 месяцев без процентов.
О нас:
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