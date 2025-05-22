Квартира в новостройке NCP-107 Olea Cyprus Project is a serene residential development by Noyanlar Group

О проекте:

Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположенный в тихом городке Гечиткале, всего в 10 минутах от Long Beach. Объединяя современную деревенскую жизнь с природным окружением, комплекс включает 652 квартиры, 12 магазинов и богатую инфраструктуру, удобно расположенную возле ключевых городских центров.

Ключевые моменты:

Менее 10 минут до Long Beach — наслаждайтесь красотой пляжа и природы

Разработан Noyanlar Group с более чем 50-летним опытом

Всего 664 единицы в 24 блоках, включая квартиры и магазины

Доступные типы квартир:

Проект предлагает разнообразие жилых единиц, соответствующих разным запросам, с качественной отделкой и современной техникой:

Апартаменты 1+1

Апартаменты 2+1

Апартаменты 3+1

Пентхаусы 2+1

Пентхаусы 3+1

Преимущества расположения:

Olea Cyprus Project расположен в Гечиткале, сочетая деревенское очарование с удобным доступом к пляжам, центрам городов и культурным достопримечательностям — предлагая комфорт и спокойствие:

10 минут до Long Beach

10 минут до Фамагусты

20 минут до аэропорта Эрджан

30 минут до Никосии

45 минут до аэропорта Ларнаки

Рядом с руинами Саламина, музеем св. Варнавы и другими историческими местами

Удобства:

Olea Cyprus предлагает необходимые услуги и курортные удобства, подходящие для повседневной жизни и отдыха:

Открытые и закрытые бассейны (взрослые и детские)

Многофункциональная спортивная площадка

Велосипедные и пешеходные дорожки

Кафе/бар, ресторан и салон красоты

Фитнес-зал и супермаркет

Аптека и банк

Трансфер до пляжа

Зеленые зоны и охраняемое сообщество

Условия оплаты:

Гибкий план оплаты: 30 % — первоначальный взнос, 40 % — до сдачи, и оставшиеся 30 % после сдачи в рассрочку на 12 месяцев без процентов.

О нас:

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