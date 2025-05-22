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Квартира в новостройке NCP-107 Olea Cyprus Project is a serene residential development by Noyanlar Group

Кирения, Северный Кипр
от
$84,239
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27085
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

О проекте:
Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположенный в тихом городке Гечиткале, всего в 10 минутах от Long Beach. Объединяя современную деревенскую жизнь с природным окружением, комплекс включает 652 квартиры, 12 магазинов и богатую инфраструктуру, удобно расположенную возле ключевых городских центров.

Ключевые моменты:

  • Менее 10 минут до Long Beach — наслаждайтесь красотой пляжа и природы

  • Разработан Noyanlar Group с более чем 50-летним опытом

  • Всего 664 единицы в 24 блоках, включая квартиры и магазины

 

Доступные типы квартир:
Проект предлагает разнообразие жилых единиц, соответствующих разным запросам, с качественной отделкой и современной техникой:

  • Апартаменты 1+1

  • Апартаменты 2+1

  • Апартаменты 3+1

  • Пентхаусы 2+1

  • Пентхаусы 3+1

 

Преимущества расположения:
Olea Cyprus Project расположен в Гечиткале, сочетая деревенское очарование с удобным доступом к пляжам, центрам городов и культурным достопримечательностям — предлагая комфорт и спокойствие:

  • 10 минут до Long Beach

  • 10 минут до Фамагусты

  • 20 минут до аэропорта Эрджан

  • 30 минут до Никосии

  • 45 минут до аэропорта Ларнаки

  • Рядом с руинами Саламина, музеем св. Варнавы и другими историческими местами

 

Удобства:
Olea Cyprus предлагает необходимые услуги и курортные удобства, подходящие для повседневной жизни и отдыха:

  • Открытые и закрытые бассейны (взрослые и детские)

  • Многофункциональная спортивная площадка

  • Велосипедные и пешеходные дорожки

  • Кафе/бар, ресторан и салон красоты

  • Фитнес-зал и супермаркет

  • Аптека и банк

  • Трансфер до пляжа

  • Зеленые зоны и охраняемое сообщество

 

Условия оплаты:
Гибкий план оплаты: 30 % — первоначальный взнос, 40 % — до сдачи, и оставшиеся 30 % после сдачи в рассрочку на 12 месяцев без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 50.0
Цена за м², USD 1,685
Цена квартиры, USD 84,239
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 66.0 – 133.0
Цена за м², USD 1,048 – 1,461
Цена квартиры, USD 96,439 – 139,429
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 104.0 – 241.0
Цена за м², USD 699 – 1,240
Цена квартиры, USD 128,972 – 168,477

Местонахождение на карте

Кирения, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-107 Olea Cyprus Project is a serene residential development by Noyanlar Group
Кирения, Северный Кипр
от
$84,239
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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