Квартира в новостройке NCP-163 Just 350 meters from the sea in Yeni Boğaziçi

О проекте:

Всего в 350 метрах от моря в Ени Богазичи, Auralux создан как для жизни, так и для инвестиций. Проект сочетает утонченную архитектуру и первоклассные удобства, предлагая полноценную прибрежную жизнь в одном из самых перспективных районов Северного Кипра.

Ключевые особенности:

Отличное расположение в Ени Богазичи, 350 м до пляжа

100 жилых единиц с современными планировками и частными террасами

Полный комплекс оздоровительных и развлекательных удобств

Доступные типы недвижимости:

1+1

2+1

2+1 Дуплекс

Преимущества локации:

5 мин до пирса Лонг Бич и общественного пляжа

6 мин до леса Саламис и парка Ени Богазичи

8 мин до античного города Саламис и колледжа Near East

10 мин до государственной больницы Фамагусты

30 мин до аэропорта Эрджан

Инфраструктура:

Открытые и крытые бассейны

Спортзал и крытые спортивные залы

Спа, сауна, паровая комната и турецкий хаммам

Кафе/бар и ресепшн

Система кондиционирования и генератор

Круглосуточная охрана, парковка и подвальные кладовые

Условия оплаты:

40% при подписании контракта, 30% в рассрочку до сдачи (март 2026), и оставшиеся 30% в течение 24 месяцев после сдачи, до марта 2028.

О нас:

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