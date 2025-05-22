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Квартира в новостройке NCP-163 Just 350 meters from the sea in Yeni Boğaziçi

Trikomo, Северный Кипр
от
$192,970
;
16
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 27070
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Всего в 350 метрах от моря в Ени Богазичи, Auralux создан как для жизни, так и для инвестиций. Проект сочетает утонченную архитектуру и первоклассные удобства, предлагая полноценную прибрежную жизнь в одном из самых перспективных районов Северного Кипра.

Ключевые особенности:

  • Отличное расположение в Ени Богазичи, 350 м до пляжа

  • 100 жилых единиц с современными планировками и частными террасами

  • Полный комплекс оздоровительных и развлекательных удобств

Доступные типы недвижимости:

  • 1+1

  • 2+1

  • 2+1 Дуплекс

Преимущества локации:

  • 5 мин до пирса Лонг Бич и общественного пляжа

  • 6 мин до леса Саламис и парка Ени Богазичи

  • 8 мин до античного города Саламис и колледжа Near East

  • 10 мин до государственной больницы Фамагусты

  • 30 мин до аэропорта Эрджан

Инфраструктура:

  • Открытые и крытые бассейны

  • Спортзал и крытые спортивные залы

  • Спа, сауна, паровая комната и турецкий хаммам

  • Кафе/бар и ресепшн

  • Система кондиционирования и генератор

  • Круглосуточная охрана, парковка и подвальные кладовые

Условия оплаты:
40% при подписании контракта, 30% в рассрочку до сдачи (март 2026), и оставшиеся 30% в течение 24 месяцев после сдачи, до марта 2028.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0
Цена за м², USD 3,509
Цена квартиры, USD 192,970
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 2,273
Цена квартиры, USD 238,626
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 105.0
Цена за м², USD 2,174
Цена квартиры, USD 228,251

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-163 Just 350 meters from the sea in Yeni Boğaziçi
Trikomo, Северный Кипр
от
$192,970
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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