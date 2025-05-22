Квартира в новостройке NCP-163 Just 350 meters from the sea in Yeni Boğaziçi

О проекте:
Всего в 350 метрах от моря в Ени Богазичи, Auralux создан как для жизни, так и для инвестиций. Проект сочетает утонченную архитектуру и первоклассные удобства, предлагая полноценную прибрежную жизнь в одном из самых перспективных районов Северного Кипра.
Ключевые особенности:
Отличное расположение в Ени Богазичи, 350 м до пляжа
100 жилых единиц с современными планировками и частными террасами
Полный комплекс оздоровительных и развлекательных удобств
Доступные типы недвижимости:
1+1
2+1
2+1 Дуплекс
Преимущества локации:
5 мин до пирса Лонг Бич и общественного пляжа
6 мин до леса Саламис и парка Ени Богазичи
8 мин до античного города Саламис и колледжа Near East
10 мин до государственной больницы Фамагусты
30 мин до аэропорта Эрджан
Инфраструктура:
Открытые и крытые бассейны
Спортзал и крытые спортивные залы
Спа, сауна, паровая комната и турецкий хаммам
Кафе/бар и ресепшн
Система кондиционирования и генератор
Круглосуточная охрана, парковка и подвальные кладовые
Условия оплаты:
40% при подписании контракта, 30% в рассрочку до сдачи (март 2026), и оставшиеся 30% в течение 24 месяцев после сдачи, до марта 2028.
О нас:
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