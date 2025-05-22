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  4. Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Северный Кипр
от
$125,844
BTC
1.4968877
ETH
78.4582822
USDT
124 419.8745359
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26325
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Это проект получил престижные награды Property NC Awards 2019!

Апартаменты в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа "Лонг бич". Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х километров.

На территории комплекса и рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха. Прекрасно подходит для постоянного проживания или проведения отпуска, а также прекрасно подойдёт для инвестирования.
 

Инфраструктура:

Отель 5*
Казино
10 бассейнов 7.000 м2
Детский бассейн
Аквапарк
Бассейн на крыше с баром
Детская площадка и парковые зоны
Озеленение комплекса
Охрана на входе, видеонаблюдение
Автоматические ворота
Бар
Магазин
Теннисный корт
Волейбольные и баскетбольные площадки
Фитнесс центр
Ресторан и кафе
Ночной клуб
Пляжный бар
Массаж и СПА
Сауна

Основные характеристики: 

Просторная общая комната
Покрытие пола керамической плиткой
Кухня со встроенной мебелью высокого качества
Встроенный шкаф
Полностью оборудованная ванная комната
Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
Большая терраса
Панорамные окна с двойными стеклопакетами
Уличное освещение
Металлическая входная дверь
Бойлер для нагрева воды
Инфраструктура под интернет и телевидение
Домофон
Лифт
Автомобильная парковка

Прекрасное расположение: 

В 600 метрах от песчаного пляжа
В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей Артемис и Ноев Ковчег
В 5 минутах езды до гавани Боаз
В 5 минутах езды до руин античного города Саламиса
В 10 минутах от Фамагусты
В 30 минутах езды до гавани Karpaz Gate Marina
В 30 минутах езды от аэропорта Эрджан 
В 45 минутах езды от аэропорта Ларнака
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Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$125,844
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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