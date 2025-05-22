Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.

Это проект получил престижные награды Property NC Awards 2019!
Апартаменты в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа "Лонг бич". Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х километров.
На территории комплекса и рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха. Прекрасно подходит для постоянного проживания или проведения отпуска, а также прекрасно подойдёт для инвестирования.
Инфраструктура:
Отель 5*
Казино
10 бассейнов 7.000 м2
Детский бассейн
Аквапарк
Бассейн на крыше с баром
Детская площадка и парковые зоны
Озеленение комплекса
Охрана на входе, видеонаблюдение
Автоматические ворота
Бар
Магазин
Теннисный корт
Волейбольные и баскетбольные площадки
Фитнесс центр
Ресторан и кафе
Ночной клуб
Пляжный бар
Массаж и СПА
Сауна
Основные характеристики:
Просторная общая комната
Покрытие пола керамической плиткой
Кухня со встроенной мебелью высокого качества
Встроенный шкаф
Полностью оборудованная ванная комната
Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
Большая терраса
Панорамные окна с двойными стеклопакетами
Уличное освещение
Металлическая входная дверь
Бойлер для нагрева воды
Инфраструктура под интернет и телевидение
Домофон
Лифт
Автомобильная парковка
Прекрасное расположение:
В 600 метрах от песчаного пляжа
В 5 минутах езды от лучших 5-звездочных отелей Артемис и Ноев Ковчег
В 5 минутах езды до гавани Боаз
В 5 минутах езды до руин античного города Саламиса
В 10 минутах от Фамагусты
В 30 минутах езды до гавани Karpaz Gate Marina
В 30 минутах езды от аэропорта Эрджан
В 45 минутах езды от аэропорта Ларнака
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