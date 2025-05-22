Квартира в новостройке NCP-159 Located just 10 minutes from the beach in Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life is a modern

О проекте:

Расположенный всего в 10 минутах ходьбы от пляжа в районе Бахчелер, Йени-Искеле, проект Terra Life представляет собой современный жилой комплекс с умными студиями в хорошо спланированном сообществе с множеством удобств. Современная отделка, общие социальные зоны и близость к динамичному району Лонг-Бич Северного Кипра делают его идеальным для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности:

10 минут пешком до моря (район Бахчелер, Йени-Искеле)

Встроенная кухня, шкафы и система кондиционирования

Современные общие зоны: бассейн, зелёная зона, баскетбольная площадка

Профессиональное обслуживание и управление недвижимостью

Доступные типы квартир:

Terra Life предлагает компактные, современные студии с продуманной планировкой и большим количеством света.

Студия

Студия-лофт

Преимущества расположения:

Идеальное расположение для прибрежной жизни с удобным доступом к инфраструктуре.

1,7 км до Лонг-Бич (4 мин на авто)

2 км до ближайшего супермаркета (6 мин)

1,7 км до Long Beach Hospital

44,5 км до аэропорта Эрджан (41 мин)

Удобства:

Проект предлагает условия для полноценной жизни, отдыха и социальной активности.

Открытый бассейн

Баскетбольная площадка

Общие зелёные зоны

Открытый туалет и раздевалка

Парковка

Кафе и бар

Генераторная система

24/7 профессиональное обслуживание

Условия оплаты:

40 % первый взнос, 30 % в беспроцентную рассрочку до декабря 2025 г., оставшиеся 30 % — в течение 24 месяцев после передачи ключей, до декабря 2027 года.

О нас:

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