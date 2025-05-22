Квартира в новостройке NCP-159 Located just 10 minutes from the beach in Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life is a modern

О проекте:
Расположенный всего в 10 минутах ходьбы от пляжа в районе Бахчелер, Йени-Искеле, проект Terra Life представляет собой современный жилой комплекс с умными студиями в хорошо спланированном сообществе с множеством удобств. Современная отделка, общие социальные зоны и близость к динамичному району Лонг-Бич Северного Кипра делают его идеальным для жизни и инвестиций.
Ключевые особенности:
10 минут пешком до моря (район Бахчелер, Йени-Искеле)
Встроенная кухня, шкафы и система кондиционирования
Современные общие зоны: бассейн, зелёная зона, баскетбольная площадка
Профессиональное обслуживание и управление недвижимостью
Доступные типы квартир:
Terra Life предлагает компактные, современные студии с продуманной планировкой и большим количеством света.
Студия
Студия-лофт
Преимущества расположения:
Идеальное расположение для прибрежной жизни с удобным доступом к инфраструктуре.
1,7 км до Лонг-Бич (4 мин на авто)
2 км до ближайшего супермаркета (6 мин)
1,7 км до Long Beach Hospital
44,5 км до аэропорта Эрджан (41 мин)
Удобства:
Проект предлагает условия для полноценной жизни, отдыха и социальной активности.
Открытый бассейн
Баскетбольная площадка
Общие зелёные зоны
Открытый туалет и раздевалка
Парковка
Кафе и бар
Генераторная система
24/7 профессиональное обслуживание
Условия оплаты:
40 % первый взнос, 30 % в беспроцентную рассрочку до декабря 2025 г., оставшиеся 30 % — в течение 24 месяцев после передачи ключей, до декабря 2027 года.
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