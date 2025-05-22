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  4. Квартира в новостройке NCP-159 Located just 10 minutes from the beach in Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life is a modern

Квартира в новостройке NCP-159 Located just 10 minutes from the beach in Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life is a modern

Йиалусса, Северный Кипр
от
$144,551
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27035
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Деревня
    Йиалусса

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Расположенный всего в 10 минутах ходьбы от пляжа в районе Бахчелер, Йени-Искеле, проект Terra Life представляет собой современный жилой комплекс с умными студиями в хорошо спланированном сообществе с множеством удобств. Современная отделка, общие социальные зоны и близость к динамичному району Лонг-Бич Северного Кипра делают его идеальным для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности:

  • 10 минут пешком до моря (район Бахчелер, Йени-Искеле)

  • Встроенная кухня, шкафы и система кондиционирования

  • Современные общие зоны: бассейн, зелёная зона, баскетбольная площадка

  • Профессиональное обслуживание и управление недвижимостью

Доступные типы квартир:
Terra Life предлагает компактные, современные студии с продуманной планировкой и большим количеством света.

  • Студия

  • Студия-лофт

Преимущества расположения:
Идеальное расположение для прибрежной жизни с удобным доступом к инфраструктуре.

  • 1,7 км до Лонг-Бич (4 мин на авто)

  • 2 км до ближайшего супермаркета (6 мин)

  • 1,7 км до Long Beach Hospital

  • 44,5 км до аэропорта Эрджан (41 мин)

Удобства:
Проект предлагает условия для полноценной жизни, отдыха и социальной активности.

  • Открытый бассейн

  • Баскетбольная площадка

  • Общие зелёные зоны

  • Открытый туалет и раздевалка

  • Парковка

  • Кафе и бар

  • Генераторная система

  • 24/7 профессиональное обслуживание

Условия оплаты:
40 % первый взнос, 30 % в беспроцентную рассрочку до декабря 2025 г., оставшиеся 30 % — в течение 24 месяцев после передачи ключей, до декабря 2027 года.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.8 – 56.0
Цена за м², USD 3,315 – 3,726
Цена квартиры, USD 144,551 – 185,634

Местонахождение на карте

Йиалусса, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-159 Located just 10 minutes from the beach in Bahçeler, Yeni İskele, Terra Life is a modern
Йиалусса, Северный Кипр
от
$144,551
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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