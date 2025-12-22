Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefkosa
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры и апартаменты с видом на горы в Lefkosa, Северный Кипр

двухкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$328,818
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$214,906
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$316,237
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Пентхаус 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 4
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$315,066
Оставить заявку
Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел : совмеще…
$126,226
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24

Параметры недвижимости в Lefkosa, Северный Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти