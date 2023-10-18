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Коммерческая недвижимость в Lefkosa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Lefkosa Tuerk Belediyesi
16
Nicosia
4
24 объекта найдено
Коммерческая в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Part of the land is developed with a two-storey commercial building comprised of 180 sq.m. s…
Цена по запросу
Коммерческая в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
A 14% share of land, 1.350 sq.m. out of 10.099 sq.m., including a two-storey commercial buil…
Цена по запросу
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Two-storey building situated within a corner plot is used as a licensed (planning permit in …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на берегу моря с панорамным видом.Идеально расположен на набережной с легким …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Этот впечатляющий офис предлагает щедрое внутреннее пространство площадью 133 м2 и дополните…
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческое 11-этажное здание, которое будет ориентировано исключительно на коммерческое ис…
Цена по запросу
Коммерческая в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Первоклассный бизнес-центр с современными удобствами на побережье Лимассола. Эта Башня произ…
Цена по запросу
Офис в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Двухэтажный офис на первом этаже, состоящий из торговой единицы на первом этаже и мезонина в…
Цена по запросу
Офис в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офисная единица на весь этаж около 215 кв.м. внутренних площадей, расположен на втором этаже…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Роскошный офис на продажу в знаменитом здании.Основные характеристики120м2 крытых площадей, …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Прекрасные офисы на продажу на первом этаже.Офис находится в непосредственной близости от вс…
Цена по запросу
Офис в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Современные роскошные отремонтированные офисы!Расположен в центре (прямо напротив пляжа)Всег…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Prestigious office space facing the Limassol Seafront on a Commercial Modern Building!This b…
Цена по запросу
Офис с Spalni в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис с Spalni
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
144м2 ОФИС ДЛЯ ПРОДАЖИ В НЕАПОЛИСЕ НЕОБСТРУПНО ПРЯМОГО МОРЯ. Расположенный в отличном месте …
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Эта превосходная инвестиционная недвижимость расположена в самом сердце Лимассола в одном из…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
This office space  in Neapolis area in Limassol. Just walking distance to the beach. The are…
€4,00 млн
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Цена по запросу
Офис в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
The office is fully renovated and located opposite the sea in Enaerios area, Limassol. The a…
Цена по запросу
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
ДОСТУПНО СЕЙЧАС здание в отличном месте в Никосии в Агиос Дометиос. Расположен в районе, бли…
Цена по запросу
Магазин в Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Lefkosa Tuerk Belediyesi, Турецкая Республика Северного Кипра
Beautiful modern office in the  city center with Sea View. Unique location. Office facing to…
€1,10 млн

Типы недвижимости в Lefkosa District

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