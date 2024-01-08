Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Lefke District
  5. Виллы

Виллы в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Коккина, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Коккина, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 3
Проект комплекса состоит из 24 роскошных вилл, расположенных на общей площади 14,860 м2 с об…
€517,500
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект современных вилл в в городе Лефке, Ченгизкёй. Проект состоит из…
€580,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
€441,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти