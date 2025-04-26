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Квартиры-студии с гаражом в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

Газивера
24
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$81,105
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Параметры недвижимости в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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