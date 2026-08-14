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Долгосрочная аренда квартир в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Аренда недвижимости Северного Кипра у моря — квартира 2+1 в Aphrodite Beachfront Resort 🌊 Не…
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