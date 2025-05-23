Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Жилой комплекс расположен в районе Алсанджак, туристической жемчужине Северного Кипра. Компл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти