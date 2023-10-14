Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Особняки

Особняки в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
5
Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
-100м до пляжа "The Cove"   -1 km до Гольф Клуба   -Бассейн с соленой водой и превосхо…
€311,946
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/10
ID: CP-679 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -500M - Расстояние до…
€137,218
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Проекте в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре Кипр, третий по величине…
€182,400
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Комплекс будет расположен в тихом, спокойном месте рядом со всей необходимой инфраструктуро…
€475,089
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой в Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с детской площадкой
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Искеле – жемчужина острова! Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данног…
€137,775
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 4/9
Недвижимость с Современным Дизайном в Комплексе с Видом на Горы и Море в Гирне на Северном К…
€256,972
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальневые апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектр…
€159,557
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€219,062
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€409,139
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 112 м²
• 200m до пляжа  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море • Высококачественн…
€153,912
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Студии и Двухуровневые Квартиры с Современным Дизайном вТатлысу, Газимагуса Роскошные апарта…
€210,616
Дом 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 2
Квартира на первом этаже 1+1 в районе Чаталкой, Кирения    Район: Чаталкой  Площа…
€112,593

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти