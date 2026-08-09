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Коммерческая недвижимость в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
6 объектов найдено
Коммерческое помещение 22 000 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 22 000 м²
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 000 м²
Этаж 2/2
Планирование и ценыСтудии (46 м2) - Балкон 8 м2 - от £100 0001+1 Земля (66 м2) - Балкон 14 м…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 140 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 140 м²
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/28
Отельные номера рядом с известными пляжами в Искеле, Северный Кипр Расположенный на восточно…
$387,285
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Отель 150 000 м² в Воколида, Северный Кипр
Отель 150 000 м²
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 600
Площадь 150 000 м²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00 млн
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TekceTekce
Отель 150 000 м² в Воколида, Северный Кипр
Отель 150 000 м²
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 600
Площадь 150 000 м²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00 млн
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Коммерческое помещение 233 м² в Trikomo, Северный Кипр
Коммерческое помещение 233 м²
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
3+1 Дуплекс, Чистая площадь: 128 м2, общее использование: 233 м2Балкон: 12 м2Крыша террасы: …
Цена по запросу
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Aventus Residency в Trikomo, Северный Кипр
Aventus Residency
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Всего в 750 метрах от Средиземного моря в Искеле, Aventus Residence предлагает просторные ап…
Цена по запросу
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