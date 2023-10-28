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Коммерческая недвижимость в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

2 объекта найдено
Отель 600 комнат в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Отель 600 комнат
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 600
Площадь 150 000 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и уважаемые потенциальные клиенты, Для нас большая честь пред…
€85,14 млн
Отель 600 комнат в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Отель 600 комнат
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 600
Площадь 150 000 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и уважаемые потенциальные клиенты, Для нас большая честь пред…
€85,14 млн
Realting.com
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