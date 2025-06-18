ВНЖ по покупке недвижимости на Северном Кипре

При покупке жилой недвижимости на Северном Кипре вашей семье предоставляется временное разрешение на проживание. ВНЖ выдается сроком на один год с возможностью продления. В отличие от других стран, где для получения ВНЖ требуется определенная сумма инвестиций в недвижимость, на Северном Кипре такой минимальной суммы нет. Необходимо приобрести жилую, не коммерческую, недвижимость на любую сумму. Кроме того, после проживания на Северном Кипре с ВНЖ в течение 6 лет можно подать заявку на получение ПМЖ.
Что важно учесть:
- Получить ВНЖ можно только если строительство вашей недвижимости завершено
- Детей до 18 лет нужно вписать в ВНЖ родителя
- ВНЖ может быть выдан сроком на 6 или 12 месяцев в зависимости от решения МВД.
- Если при получении результатов анализов у вас выявлено заболевание, в зависимости от тяжести заболевания вы можете быть направлены на лечение или депортацию.
- В случае если МВД сделает повторный запрос на подтверждение ваших средств (это может случиться по истечению 6ти месяцев) на банковском счету должно быть движение средств
* Памятка: МВД и полиция могут запросить документы и внести дополнительные требования на момент подачи на ВНЖ. Мы рекомендуем делать данную процедуру в сопровождении консультанта VELES.
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- Приобрести жилье
- Зарегистрировать контракт Контракт купли-продажи в налоговой и Земельном Кадастре
- Подать заявку на разрешение на покупку для иностранцы
- Получить справку с места жительства
- Открыть счет в банке
- Положить на счет $11.000/ человека (1мин зп/месяц x 12 месяцев)
- Подать документы в МВД
- Пройти медицинское обследование (60+ лет пропускают этот пункт)
- Получить результаты анализов
- Получить ВНЖ (если с предыдущим пунктом все в порядке)