ВНЖ по покупке недвижимости на Северном Кипре

О программе иммиграции

При покупке жилой недвижимости на Северном Кипре вашей семье предоставляется временное разрешение на проживание. ВНЖ выдается сроком на один год с возможностью продления. В отличие от других стран, где для получения ВНЖ требуется определенная сумма инвестиций в недвижимость, на Северном Кипре такой минимальной суммы нет. Необходимо приобрести жилую, не коммерческую, недвижимость на любую сумму. Кроме того, после проживания на Северном Кипре с ВНЖ в течение 6 лет можно подать заявку на получение ПМЖ.



Что важно учесть:

- Получить ВНЖ можно только если строительство вашей недвижимости завершено

- Детей до 18 лет нужно вписать в ВНЖ родителя

- ВНЖ может быть выдан сроком на 6 или 12 месяцев в зависимости от решения МВД.

- Если при получении результатов анализов у вас выявлено заболевание, в зависимости от тяжести заболевания вы можете быть направлены на лечение или депортацию.

- В случае если МВД сделает повторный запрос на подтверждение ваших средств (это может случиться по истечению 6ти месяцев) на банковском счету должно быть движение средств



* Памятка: МВД и полиция могут запросить документы и внести дополнительные требования на момент подачи на ВНЖ. Мы рекомендуем делать данную процедуру в сопровождении консультанта VELES.



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