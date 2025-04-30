Получение образования на Северном Кипре

О программе иммиграции

Северный Кипр работает по британской системе образования. В крупных университетах, таких как Eastern Mediterranean University, Near East University, Girne American University, Final University представлены десятки факультетов, начиная от менеджмента заканчивая медициной и авиацией. На острове также около 5ти лет назад открылся университет искусства и дизайна ARUCAD.



С VELES у вас есть возможность получить студенческую визу:

- В школу языковых курсов

- В университет на программу бакалавриата, магистратуры или докторантуры



*Памятка: Студенческая виза выдается на год с возможностью продления по ходу обучения. Студенческая виза не дает право на трудоустройство и может быть переоформлена в рабочую.



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