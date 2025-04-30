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Получение образования на Северном Кипре

Северный Кипр Северный Кипр
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$1,300
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Получение образования на Северном Кипре
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Северный Кипр работает по британской системе образования. В крупных университетах, таких как Eastern Mediterranean University, Near East University, Girne American University, Final University представлены десятки факультетов, начиная от менеджмента заканчивая медициной и авиацией. На острове также около 5ти лет назад открылся университет искусства и дизайна ARUCAD.


С VELES у вас есть возможность получить студенческую визу:
- В школу языковых курсов
- В университет на программу бакалавриата, магистратуры или докторантуры


*Памятка: Студенческая виза выдается на год с возможностью продления по ходу обучения. Студенческая виза не дает право на трудоустройство и может быть переоформлена в рабочую.

Контакты:
https://velesproperty.agency
https://velesproperty.com

Youtube:
http://www.youtube.com/@velesproperty
Instagram:
https://instagram.com/veles.property
Telegram:
https://t.me/velesproperty.com

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,300
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Длительность
Длительность
12 месяцев
Требования к заявителю

- Университет может потребовать сертификат IELTS. Иногда экзамен можно сдать уже при поступлении в самом университете
- Если вы претендуете на скидку на обучение – важно иметь хороший средний бал
- Несмотря на скидку, которую можно получить при поступлении (50%, 75%, 100%) университет запрашивает ежегодный административный сбор. Сумма зависит от факультета и университета и узнается персонально.

Лицензия компании-консультанта: G-3306
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Получение образования на Северном Кипре
Северный Кипр Северный Кипр
от
$1,300
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