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ВНЖ по высокому доходу на Северном Кипре

Северный Кипр Северный Кипр
Срок получения: от 1 месяцев
Расходы: от
$30,000
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ВНЖ по высокому доходу на Северном Кипре
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Этот тип временного пребывания на Северном Кипре подходит для самозанятых, онлайн-работников или тех, кто имеет финансовые сбережения и ищет тихое место для жизни. Если вы сомневаетесь в переезде на постоянное место жительства, вы можете получить временный вид на жительство сроком на 6 месяцев и более. Для этого вам необходимо предоставить документы, подтверждающие уровень вашего дохода. Вид на жительство выдается сроком до года с возможностью продления.

Что важно учитывать:
- Детей до 18 лет необходимо записывать в родительский дом. вид на жительство
- Вид на жительство может быть выдан сроком на 6 или 12 месяцев, в зависимости от решения МВД.
- Если на момент получения результатов тестирования у вас имеется заболевания, в зависимости от тяжести заболевания вас могут направить на лечение или депортацию.
- Если МВД сделает повторный запрос на подтверждение ваших средств (это может произойти через 6 месяцев), должны быть движение средств на банковском счете

* Памятка: МВД и полиция могут запросить документы и предъявить дополнительные требования при подаче заявления на получение вида на жительство. Рекомендуем делать данную процедуру в сопровождении консультанта ВЕЛЕС.

Контакты:
https://velesproperty.agency
https://velesproperty.com

Youtube:
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Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 1 месяцев
Расходы
Расходы
от
$30,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Длительность
Длительность
12 месяцев
Требования к заявителю

- Арендовать жилье
- Зарегистрировать контракт аренды в налоговой
- Получить справку с места жительства
- Открыть счет в банке
- Положить на счет $33.000/ человека (3мин зп/месяц x 12 месяцев) 
- Подать документы в МВД 
- Пройти медицинское обследование (60+ лет пропускают этот пункт)
- Получить результаты анализов 
- Получить ВНЖ (если с предыдущим пунктом все в порядке)

Лицензия компании-консультанта: G-3306
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ВНЖ по высокому доходу на Северном Кипре
Северный Кипр Северный Кипр
от
$30,000
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