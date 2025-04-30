ВНЖ по высокому доходу на Северном Кипре

О программе иммиграции

Этот тип временного пребывания на Северном Кипре подходит для самозанятых, онлайн-работников или тех, кто имеет финансовые сбережения и ищет тихое место для жизни. Если вы сомневаетесь в переезде на постоянное место жительства, вы можете получить временный вид на жительство сроком на 6 месяцев и более. Для этого вам необходимо предоставить документы, подтверждающие уровень вашего дохода. Вид на жительство выдается сроком до года с возможностью продления.

Что важно учитывать:

- Детей до 18 лет необходимо записывать в родительский дом. вид на жительство

- Вид на жительство может быть выдан сроком на 6 или 12 месяцев, в зависимости от решения МВД.

- Если на момент получения результатов тестирования у вас имеется заболевания, в зависимости от тяжести заболевания вас могут направить на лечение или депортацию.

- Если МВД сделает повторный запрос на подтверждение ваших средств (это может произойти через 6 месяцев), должны быть движение средств на банковском счете

* Памятка: МВД и полиция могут запросить документы и предъявить дополнительные требования при подаче заявления на получение вида на жительство. Рекомендуем делать данную процедуру в сопровождении консультанта ВЕЛЕС.

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