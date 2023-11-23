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Квартиры в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Мы предлагаем Вам эксклюзивный проект апартаментов, расположенный в самом сердце центра Кир…
€274,228
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+905338573303 arkadiy@northcyprusinvest.net
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Отличное расположение в Gönyeli в тихом районе с арендатором.  Идеальная инвестиция - Спал…
€91,963
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