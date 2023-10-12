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Земельные участки в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

2 объекта найдено
Земельные участки в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Eleven Plots from 600m2 to 797m2 with elevated Sea Views fully serviced.   This is an …
€134,567
Земельные участки в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
ЗЕМЛЯ НА ПРОДАЖУ С ШИКАРНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ! ЦЕНЫ РАСТУТ! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ! МОЖН…
€129,043
Realting.com
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