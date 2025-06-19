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Квартиры-студии с видом на море в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Студия в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Студия
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
КВАРТИРА-СТУДИЯ Технические характеристики • Кухня студийной планировки, гостиная, спа…
$154,132
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
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