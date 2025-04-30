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Пентхаусы с садом в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
3
Gazimagusa Belediyesi
52
Аканту
4
Tatlisu Belediyesi
4
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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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