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Дуплексы с бассейном в Gazimagusa District, Северный Кипр

Tatlisu Belediyesi
3
Аканту
3
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Представляем вам новый жилой комплекс в районе Эсентепе. Проект расположился на озелененной …
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Дуплекс 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе строительства в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, та…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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