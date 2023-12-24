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Дуплексы в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет со…
€114,500
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Дуплекс в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр. В жилом ко…
€202,313
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Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект малоэтажного жилого комплекса в районе Искеле. Проект будет ра…
€187,000
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Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
€293,258
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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