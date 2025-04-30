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Дуплексы с видом на море в Gazimagusa District, Северный Кипр

Tatlisu Belediyesi
3
Аканту
3
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Введение Salos — это бутик-развитие на берегу моря в Северном Кипре, предлагающее уединен…
$246,529
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Дуплекс 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Semi detached holiday and living villas, exclusive pre launch prices. 40% downpayment and…
$324,002
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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