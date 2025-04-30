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Дуплексы около гольф-клуба в Gazimagusa District, Северный Кипр

Tatlisu Belediyesi
3
Аканту
3
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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
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