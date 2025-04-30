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Дуплексы с гаражом в Gazimagusa District, Северный Кипр

Tatlisu Belediyesi
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Аканту
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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Semi detached holiday and living villas, exclusive pre launch prices. 40% downpayment and…
$324,002
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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