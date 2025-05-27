Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Gazimağusa District
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Gazimagusa District, Северный Кипр

коммерческая недвижимость
3
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель в Фамагусте в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Отель в Фамагусте
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Предлагается к продаже отель расположенный в самом сердце Protaras. Отель представляет собой…
$39,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти