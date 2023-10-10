ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Фамагуста
Бунгало
Бунгало с бассейном в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
85 м²
2/3
Уютный апартаметы в А7 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
€142,914
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с детской площадкой, с рестораном, с охраняемой территорией
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
5
345 м²
5-комнатная элитная вилла 345 м² с собственным садом. Комплекс вилл расположен в очень крас…
€924,999
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2
3
€243,166
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2
92 м²
Алсанжак Статус : апартаменты Количество комнат : 2+1 Общая площадь : 92 кв…
€286,145
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€172,027
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
11/27
ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИЗНИ В Grand Sapphire, который состоит из 6 блоков, идеальная жизнь в рези…
€151,398
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
€57,781
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4
390 м²
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь : 390 кв.м Санузел : совмещен…
€559,284
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
121 м²
1/1
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта - Расстояние до моря -300M - Рас…
€346,353
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
€697,656
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
43 м²
We are here with a brand new project in Tatlısu. The project is located on 40 decares o…
€164,032
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Kriera Penthouse Loft Apartments
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
2
151 м²
6/6
Познакомьтесь с Kriera Focus, новой звездой Лонг-Бич с панорамным видом, где вы почувствуете…
€136,125
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL