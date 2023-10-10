Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Фамагуста
  5. Бунгало

Бунгало с бассейном в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А7 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
€142,914
Вилла 5 комнат с детской площадкой, с рестораном, с охраняемой территорией в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 комнат с детской площадкой, с рестораном, с охраняемой территорией
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 345 м²
5-комнатная элитная вилла 345 м² с собственным садом. Комплекс вилл расположен в очень крас…
€924,999
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
€243,166
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Площадь 92 м²
  Алсанжак Статус : апартаменты  Количество комнат : 2+1  Общая площадь :  92 кв…
€286,145
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Элитная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Эксклюзивном Месте Газимагусы на Кипре Ст…
€172,027
Квартира 2 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 11/27
ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИЗНИ В Grand Sapphire, который состоит из 6 блоков, идеальная жизнь в рези…
€151,398
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€57,781
Вилла 3 спальни с видом на море в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с видом на море
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 390 м²
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь :  390 кв.м Санузел : совмещен…
€559,284
Пентхаус 2 спальни в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Рас…
€346,353
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€697,656
Студия 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
We are here with a brand new project in Tatlısu. The project is located on 40 decares o…
€164,032
Пентхаус 2 спальни с Kriera Penthouse Loft Apartments в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с Kriera Penthouse Loft Apartments
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Познакомьтесь с Kriera Focus, новой звездой Лонг-Бич с панорамным видом, где вы почувствуете…
€136,125

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти