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Пентхаусы с видом на море в Erdemit, Северный Кипр

Тримити
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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
$255,834
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

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