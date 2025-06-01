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Пентхаусы с видом на горы в Erdemit, Северный Кипр

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Языки общения
English, Русский, Українська
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
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Параметры недвижимости в Erdemit, Северный Кипр

с видом на море
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