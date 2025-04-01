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Виллы с бассейном в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

Киомуртзу
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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 2
Окунитесь в мир роскоши и комфорта на прекрасном острове Северный Кипр, Представляем престиж…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Киомуртзу, Северный Кипр
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

с садом
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