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Квартиры с бассейном в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

Киомуртзу
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Киомуртзу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Киомуртзу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект находится в Кирении, состоит из 3 блоков, которые включают 39 квартир (1+1, 2+1…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Dikmen Belediyesi, Северный Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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