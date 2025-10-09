Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Бассейн

Коттеджи с бассейном на Северном Кипре

2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Elia, Северный Кипр
Коттедж 1 комната
Elia, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$331,798
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Коттедж 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Bungalow For Sale Description This charming two-bedroom, two-bathroom bungalow is nestled in…
$222,650
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
