Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы на Северном Кипре

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Elia, Северный Кипр
Коттедж 1 комната
Elia, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$331,798
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти