Власти Северного Кипра планируют отказаться от практики выдачи ВНЖ иностранцам на основании аренды жилья с подтверждением наличия достаточных средств для проживания. Они следуют примеру турецких коллег. Об этом сообщают местные СМИ.

Сроки принятия такого решения пока не называются, но, судя по всему, это может произойти в ближайшее время. Риелторы также подтверждают, что такое решение, скорее всего, примут — пока все ждут официальных разъяснений.

Важно сказать, что северные киприоты не планируют отказываться от выдачи вида на жительство через покупку жилой недвижимости. И, в отличие от Турции, на Северном Кипре не планируют устанавливать какие-либо ценовые пределы для этого.

Единственное ограничение, действующее для претендентов на получение ВНЖ, заключается в минимальной площади жилья, которая должна составлять 17 кв.м. на человека. Для подтверждения финансовой состоятельности достаточно продемонстрировать наличие на банковском счету $15 тысяч.