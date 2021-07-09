Открыть счет в банке США стремятся многие нерезиденты. Банковская система этой страны зарекомендовала себя как надежная и безопасная — она пользуется безупречной репутацией во всем мире. В то же время оформление счета в любом из местных банков — непростая процедура для иностранцев. Большинство банковских учреждений работает только с американскими гражданами или лицами, проживающими в стране на постоянной основе. В сложившейся ситуации нерезидентам особенно важно знать, как и в каких случаях можно зарегистрировать счет в банке США в 2021 году. В этой статье будет подробно рассказано обо всех нюансах банковской процедуры.

Можно ли нерезиденту оформить счет в США дистанционно?

В соответствии с Законом о гражданских правах, принятом в 1964 году, американским банкам и финансовым частным компаниям разрешается оказывать услуги иностранцам. Во избежание проблем с отмыванием денег и спонсированием незаконной деятельности, для иностранных граждан, открывающих счета, действуют строгие требования, предусмотренные Патриотическом актом. Все банковские учреждения страны обязаны соблюдать их при проверке иностранцев, подающих запрос на открытие счета в качестве нерезидента.

В США есть несколько банков, работающих с иностранцами. Нормы законодательства не запрещают им предоставлять банковские счета нерезидентам. У иностранных граждан есть возможность воспользоваться этой услугой как в офлайн, так и в онлайн-формате. Тем не менее, ряд банков может затребовать от заявителя личного посещения их отделения.

Кроме того, нужно учитывать, что условия работы банковских учреждений в Америке постоянно меняются. По этой причине оформление услуги удаленно для нерезидентов часто сопровождается дополнительными трудностями. Особенно тяжело происходит открытие корпоративного счета без посещения страны. Чтобы соответствовать всем требованиям, заявителям необходимо наличие собственной компании в США. Без регистрации бизнеса на территории страны невозможно рассчитывать на оформление бизнес-счета в качестве иностранного юридического лица.

Какую выгоду приносит наличие счета в банке в Штатах?

Для нерезидентов местный банковский сектор выглядит привлекательным по многим причинам. После оформления счета в банке США иностранные граждане могут рассчитывать на целый ряд выгодных условий:

легкий доступ к передовым экономикам мира за счет высокого авторитета американских банковских учреждений;

выполнение транзакций в долларах — для многих нерезидентов это становится основной причиной получения услуг в свете ужесточенных правил, которые сейчас действуют в ЕС в отношении долларовых операций;

отсутствие больших комиссий при конвертации валют.

Какие документы необходимы для оформления услуги в американском банке?

Заявителю, открывающему счет на свою компанию в банковском учреждении США, нужно предоставить следующие документы:

Устав компании с ограниченной долей ответственности (LLC) или Устав инкорпорации (C-Corp).

Паспорт всех участников или акционеров, у которых имеются более 25% акции фирмы.

Специальная форма, заполненная лицом, оформляющим корпоративный счет в местном банке.

Описание особенностей бизнеса с приложенной к нему сопроводительной документацией.

Процедура оформления в американском банке также сопровождается предоставлением сведений о месте жительства заявителя. Осуществить процесс удаленно бывает очень трудно. Перед его прохождением необходимо уточнить, какие условия предусмотрены для нерезидентов в выбранном банковском учреждении. В ряде специализированных банков есть возможность подавать документацию в онлайн-формате.

При этом важно учесть, что в каждом банке действуют свои уникальные правила для регистрации нового счета. Некоторые из них предоставляют услуги исключительно американским гражданам или заявителям, проживающим в Штатах постоянно. Другие охотно работают с нерезидентами, но только при наличии у них номера социального страхования.

Сколько времени уходит на оформление счета в банке США?

Сроки прохождения банковской процедуры для иностранцев зависят от целого ряда факторов:

особенности работы банка, в который подается заявка;

полнота предоставленных документов, необходимых для оформления;

тип открываемого счета;

формат запроса: дистанционно или с посещением отделения.

Большинство американских банковских учреждений берет оплату за предоставление услуг. Расценки зависят от выбранного банка и типа регистрируемого счета (сберегательный, личный, корпоративный и ряд других). Необходимо помнить, что, открывая долларовый счет в Штатах в качестве нерезидента, заявитель может рассчитывать на гораздо более низкие тарифы, чем при оформлении в другой валюте.

Вывод

Резюмируя вышесказанное: Соединенные Штаты Америки — выгодная площадка для открытия банковского счета. Страна является ведущим финансовым центром, пользуясь высокой репутацией на мировых рынках.

Как показывают результаты исследований, выполненных экспертами консалтинговой компании YB Case, для успешного прохождения процедуры заявителям, планирующим выйти на американский рынок, необходимо обязательно зарегистрировать свой бизнес в США. Значительно облегчить процесс оформления большей части услуг в местных банках нерезидентам можно с помощью квалифицированных специалистов, знающих все нюансы банковской системы.