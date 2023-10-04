Почему цены на жильё в Германии упали до исторических минимумов, и что с этим собираются делать власти?

Во втором квартале текущего года цены на жильё в Германии упали на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. Это самое резкое падение цен с момента начала учёта данных в 2000 году.

Особенно ощутимое воздействие падение цен оказало на крупные города, такие как Берлин, Гамбург и Мюнхен, где цены на квартиры снизились на 9,8%, а на дома для одной и двух семей — на 12,6%.

Основными факторами, повлиявшими на это снижение, были высокие процентные ставки и увеличение затрат на строительство. Это привело к тому, что некоторые застройщики столкнулись с финансовыми трудностями, и множество сделок были приостановлены. Как итог, купить немецкую недвижимость стало возможно по более низкому прайсу.

Дополнительным фактором, оказавшим воздействие на рынок недвижимости, является сокращение разрешений на строительство квартир в Германии. Согласно статистическому управлению, в июле это сокращение составило 31,5% по сравнению с предыдущим годом. Германия стремится строить 400,000 квартир в год, но в настоящее время трудно достичь этой цели.

Ассоциация жилищной индустрии GdW выразила обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации и призвала к государственной поддержке строительных компаний. Она предложила снизить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 19% до 7% для доступной аренды и начать выдавать компаниям государственные кредиты с процентной ставкой 1%.

В ближайшее время правительство Германии планирует провести саммит с представителями отрасли, чтобы обсудить ситуацию и разработать меры по поддержке рынка недвижимости.