Санторини — один из самых популярных курортов в Греции. Туристам он также известен под другим (официальным) названием — Тира. На фоне остальных греческих архипелагов, Санторини выделяется аккуратными белыми домиками с синими крышами. Ежегодно миллионы туристов из России и других стран прибывают сюда, чтобы полюбоваться местными красотами и повстречать закат на исходе дня, что считается почти священным долгом для каждого приезжего.

Информация об архипелаге

По своему географическому расположению Санторини относится к числу критских островов. Особой популярностью у туристов пользуются белые дома — в таком количестве их больше не встретить ни в одном городе Греции. Живописный архипелаг также известен уникальными достопримечательностями. Многие из них имеют давнюю историю, лишний раз напоминающую о том, что Греция по-праву считается колыбелью современной цивилизации. Эту удивительную страну в прежние времена заселяли развитые общества, оставившие после себя богатое архитектурное наследие.

Поскольку остров расположен в акватории Средиземного моря, ему присущ теплый средиземноморский климат, в меру засушливый, с редким выпадением осадков. Сильные ветры наблюдаются летом, преимущественно в августе-месяце. Туристический сезон на архипелаге длится круглогодично, но особенный его пик настает с конца весны по середину осени.

Мягкий средиземноморский климат располагает к приятному пляжному отдыху. Особенно выделяется на острове пляж с черной галькой, имеющей вулканическое происхождение. Это наиболее популярное и просторное место для купания: к услугам отдыхающих здесь работают бары и рестораны, откуда открываются живописные виды. Называется пляжная зона — Камари. Она была удостоена престижной международной премии Голубой флаг, вручаемой лучшим пляжам мира. У Камари расположена гора Меса, с вершин которой можно наблюдать красивейшие закаты.

Другое популярное место для купания в Санторини — Красный пляж. На его территории всегда многолюдно. Здесь, в отличие от Камари, галька красного цвета. Сам пляж оборудован шезлонгами и имеет живописный вид на залив и красные скалы.

Город Ия (Ойя)

Наиболее популярный и известный город в Санторини с большой концентрацией белых домиков. Его численность населения — немногим больше 600 человек. Тем не менее, в разгар туристического сезона к ним прибавляется еще несколько тысяч — это туристы, прибывающие в Ия со всех уголков земли. К их услугам в городке работают лучшие заведения, где можно не только вкусно поесть, но и оценить живописных видов закат.

Греческие власти строго относятся к соблюдению норм и правил в отношении архитектуры в Ия. Все новые объекты здесь должны возводиться в бело-голубых тонах и обязательно иметь округлые формы. Кроме того, власти страны жестко контролируют, насколько соблюдаются расстояния до соседних объектов. Эти параметры вымеряются вплоть до миллиметров, чтобы городок соответствовал стандартам старинной архитектуры, для которой характерны узкие улочки, вымощенные камнем, и лестницы, выточенные в скалах.

Помимо ограничений на строительство, в Ия действуют запреты на уличную рекламу. За цветовым решением и размером вывесок ведут строгий контроль соответствующие органы. Любые провода и линии должны прокладываться под землей, чтобы не нарушался целостный вид улиц. За счет действующих запретов на автомобильный транспорт внутри поселка можно легко и безопасно передвигаться пешком. Благодаря соблюдению всех перечисленных выше норм и правил городок имеет красивый внешний вид и пользуется высоким спросом у туристов.

Достопримечательности Ия

На территории поселка, расположенного на севере архипелага Санторини, всегда есть куда сходить и что посмотреть. Особенно стоит выделить следующие достопримечательности:

Крепость Святого Николая (второе название — Форт Линдса). Популярная достопримечательность, представляющая собой замок с оборонительными объектами. В эпоху венецианского правления это сооружение было возведено и применялось в качестве наблюдательного пункта за морем;

Музей, посвященный военно-морской истории. В нем можно встретить обилие экземпляров на морскую тему в виде кораблей, а также различные инструменты и снаряжения, применявшиеся моряками;

Старинная ветряная мельница. Настоящая гордость Ия, изображенная на большинстве сувениров. Рядом с мельницей располагаются сувенирные лавки, где можно купить многие популярные среди туристов изделия;

Городская галерея, где представлены различные произведения искусства;

Множество церквей в центре поселка. Каждая из них — подлинный шедевр архитектуры.

Город Фира

Фира — это столица архипелага Санторини. Расположена на скале, возвышающейся над Эгейским морем, на высоте свыше 300 метров. В городке проживают порядка 1600 человек. Из-за необычного расположения и полного отсутствия высоких деревьев Фира летом становится одним из самых жарких мест в Греции. По этой причине туристам стоит быть особенно осторожными в летний период, чтобы не получить солнечный удар.

Как и в Ия, здесь полностью запрещено автомобильное движение. Жителям и туристам разрешается передвигаться только пешком или на велосипедах. В плане архитектуры Фира отличается разноплановостью. Большинство улиц оформлены в старинном стиле с одинаковой застройкой и узкими проходами, вымощенными из камня.

Что посмотреть в Фире

Столица архипелага Санторини считается излюбленным местом для шопинга у зарубежных туристов. Сюда приезжают, чтобы посетить модные бутики и магазины популярных мировых брендов, где можно купить различные вещи и сувениры.

Среди других достопримечательностей Фиры заслуживают внимание:

Набережная, расположенная у реки Кальдеры. Здесь можно найти большое количество кафе, баров и ресторанов;

Собор Святого Иоана Крестителя;

Старинный порт Меса Ялос, где можно заказать катамаран. Он совершает экскурсии на местный вулкан и другие интересные места.

Для туристов, желающих прокатиться по острову на автобусе, в центре города работает автобусная станция. Здесь же располагается местная клиника.

Другие города Санторини

Почти все населенные пункты греческого острова достойны посещения из-за своей природной красоты. Прежде всего необходимо уделить внимание следующим поселениям:

Камари. Небольшой городок, известный недорогими ценами на жилье и проживание в гостиницах. Это обстоятельство, а также наличие нескольких пляжей, сделали Камари популярным местом отдыха у молодежи и семей с детьми. Единственным недостатком можно считать расположенный вблизи с населенным пунктом центральный аэропорт, от которого регулярно доносится шум, издаваемый самолетами;

Эмборио. Самобытный городок, идеально подходящий для ознакомления с культурой и традициями местных жителей;

Месарья. Этот поселок находится в центре Санторини. Представляет собой крупный узел, в котором пересекаются главные дороги и трассы греческого острова. Больше подходит для небольшого отдыха во время путешествия по архипелагу;

Пиргос. Этот средневековый городок может стать настоящим открытием для почитателей древности. В Пиргосе сосредоточено большое количество соборов и церквей, есть французская школа и несколько особняков, принадлежавших местной знати, когда еще поселок был столицей.

Главная местная достопримечательность — гора пророка Ильи (наивысшая точка населенного пункта и острова) и возведенный на ее вершине мужской монастырь. Эти уникальные объекты рекомендуется туристам к обязательному посещению.

Объекты недвижимости Санторини